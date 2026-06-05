Inwoners van het Italiaanse eiland Sicilië zijn niet blij met de driedaagse bruiloft van Dua Lipa en Callum Turner. Dat melden verschillende lokale media. Naar verluidt is een deel van de stad Palermo vanwege de festiviteiten afgesloten en is de politie massaal aanwezig.

De autoriteiten hebben rondom verschillende stadspleinen, waaronder Piazza Sant'Anna en Piazza Croce dei Vespri, hekken geplaatst om te voorkomen dat het publiek de straten betreedt. De wegen blijven het hele trouwweekend afgesloten. Een aantal demonstranten heeft spandoeken opgehangen met de tekst: "Palermo is niet te huur" en "Ons plein is niet jullie woonkamer".

Eerder probeerde burgemeester Roberto Lagalla inwoners gerust te stellen door te zeggen dat de trouwerij "grote reclame-inkomsten voor de stad Palermo" zou opleveren.

Dua Lipa en Callum Turner trouwden officieel vorige week in de Old Marylebone Town Hall in Londen. Het stel maakte vorig jaar in januari bekend een relatie te hebben.