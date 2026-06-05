Carrie ten Napel mag toch door met haar NPO 1-talkshow Carrie op Vrijdag. Het programma, dat zou worden geschrapt vanwege bezuinigingen, keert na de zomer terug.

Ten Napel maakte het nieuws vrijdag in haar laatste uitzending van het seizoen bekend. "We weten allemaal dat dit de laatste Carrie op Vrijdag is, maar ik heb nieuws", zei de presentatrice aan het begin van de uitzending. "Ik blijf met dit programma op vrijdag. Vanaf oktober zijn we er weer. Hoe dit is gelukt, maken we later bekend. Maar we mogen door en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee."

Omroep MAX maakte in december bekend dat Carrie op Vrijdag vanaf de zomer zou stoppen als gevolg van de bezuinigingen bij de publieke omroep. "Dit bericht kwam onverwacht en doet pijn", zei Ten Napel destijds.