Irene Moors vindt reünieshows van Telekids ondenkbaar

Carlo Boszhard en Irene Moors zullen nooit meer onder de vlag van Telekids optreden. Reünieshows zoals de originele K3 dat recent deed, zijn ondenkbaar, zegt Moors in de podcast Wat een tijd! van Radio 10-dj Gijs Staverman.

"Telekids was camp, het was iconisch, iedereen had het erover. Er is een hele generatie mee opgegroeid", kijkt de presentatrice terug op het succesvolle kinderprogramma dat liep tussen 1989 en 1999. Een terugkeer moet je volgens haar niet willen. "Als je dat probeert te evenaren, dat gaat je nooit lukken. Als je Carlo en mij nu naast elkaar zou zetten, ergens, is het: 'oh, daar zijn ze weer'. Dat is nostalgie, dat is leuk." Maar volgens Moors zal het sentiment dan al snel verschuiven naar "vroeger was het beter". "Dat kan bijna niet anders."

Staverman suggereert vervolgens dat het Telekids-duo makkelijk drie keer de Ziggo Dome kan vullen. Moors voelt dat echter niet. In 2024 deden ze een eenmalige reünie op de Foute Party van Qmusic en daar blijft het volgens haar bij.

"Het was wel leuk en iedereen vond het geweldig. Maar ik dacht echt: nee, dit moeten we gewoon niet doen. Dit wás ooit", aldus Moors. "We moeten dat niet willen." Volgens Moors zijn ze wel "heel vaak gevraagd". "We laten het bij die ene keer. Het is goed geweest. Ik vind het ook een beetje armoedig op een gegeven moment."