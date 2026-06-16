Haakon annuleert weer bijeenkomst vanwege gezondheid Mette-Marit

De Noorse kroonprins Haakon heeft opnieuw zijn agenda leeggemaakt vanwege de gezondheid van zijn vrouw, kroonprinses Mette-Marit. Hij zegde zijn aanwezigheid bij een receptie op het paleis op het laatste moment af, melden Noorse media. Het hof meldt dat zijn afwezigheid te maken heeft met de toestand van Mette-Marit.

Vorige week zegde Haakon ook al enkele bijeenkomsten af. Zo liet hij de wekelijkse ministerraad aan zich voorbijgaan.

Het paleis meldde eerder al dat de kroonprins zijn agenda mogelijk vaker zal aanpassen vanwege de gezondheid van de ernstig zieke Mette-Marit. Eerder deze maand werd bekend dat de kroonprinses, die lijdt aan een chronische longaandoening, op de wachtlijst is gezet voor een longtransplantatie.