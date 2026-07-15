Iris de Graaf bevallen van dochtertje

Iris de Graaf en haar partner Tony verwelkomen hun eerste kindje. De journaallezer van de NOS deelt op Instagram een reeks foto's van de eerste week met haar dochtertje Gigi.

De kersverse moeder noemt het kindje de "allerliefste". Op de foto's is de pasgeboren baby te zien samen met het stel. Ook serveerden de ouders beschuit met muisjes en roze gebakjes. "We zijn zo dankbaar dat je ons als ouders hebt uitgekozen en zijn ongelooflijk verliefd."

"Welkom op de wereld baby", sluit de 35-jarige De Graaf het bericht af.