Tennisser Van de Zandschulp strandt weer in tweede ronde Båstad

BÅSTAD (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp is er in het Zweedse Båstad net als vorig jaar niet in geslaagd de kwartfinale te bereiken. De 30-jarige Nederlander verloor op het ATP-toernooi in de tweede ronde via een tiebreak van Adolfo Daniel Vallejo (22) uit Paraguay. Het werd 6-4 3-6 6-7 (4).

De best geklasseerde Nederlander op plek 55 van de wereldranglijst begon moeizaam aan de wedstrijd. Hij leverde zijn eerste servicebeurt in, maar herstelde zich met een aantal sterke servicegames en haalde de eerste set toch binnen. In de tweede set kwam de jonge Paraguayaan opnieuw op voorsprong; die hield hij nu wel vast. In de beslissende derde set werkte Van de Zandschulp acht breakpoints weg en sleepte er een tiebreak uit. Die verloor hij na bijna drie uur tennis van de mondiale nummer 71.

Vorig jaar was de tweede ronde ook al het eindstation voor Van de Zandschulp. In de kwartfinale wacht Vallejo de Italiaan Stefano Travaglia of Mariano Navone uit Argentinië.