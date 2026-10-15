Isabèl Usher treedt op tijdens de aankomende editie van Noorderslag. Ook jet van der steen, Hiigo, De Baron en Tramhaus staan op zaterdag 16 januari in De Oosterpoort in Groningen, meldt de organisatie van het festival donderdag.

De organisatie van Noorderslag heeft in totaal elf nieuwe namen bekendgemaakt van artiesten die er zullen optreden. MAYTE, The Klittens, The Bird Experience, KRAM, De Plaag en State Power zijn ook geboekt. Eerder dit jaar werden onder anderen Elmer, Milolaathetlukken en Mula al bevestigd.

Noorderslag is de afsluiter van het jaarlijkse showcasefestival en de muziekconferentie ESNS. Op de slotdag van ESNS wordt traditiegetrouw ook de Popprijs uitgereikt. Begin dit jaar ging deze naar Suzan & Freek.