HAARLEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van achttien maanden tot twee jaar geëist tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar in Beverwijk een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld.

Beelden van de mishandeling werden online gedeeld, waarop een vergeldingsactie volgde. Gemeenten kondigden noodbevelen af en vijf middelbare scholen in de regio sloten een dag de deuren.

Het slachtoffer heeft nog dagelijks last van de gevolgen. "Er zijn dagen dat ik het niet meer zie zitten", liet hij de rechtbank weten. Zijn slachtofferverklaring werd voorgelezen door zijn vader. "Ik denk nog steeds elke dag aan die avond. Mijn hart bonst als ik een groep zie."

Het slachtoffer was met vrienden wezen eten in Beverwijk toen hij werd aangesproken door een groep jongeren. "Ik voelde dat het fout zou gaan, rende weg en viel. Ik ben aangevallen, zonder enige reden", aldus de Haarlemmer.

Op in de rechtbank getoonde beelden is te zien dat het minderjarige slachtoffer ernstig werd toegetakeld. Hij werd uitgekleed, geslagen en meermalen tegen het hoofd geschopt, ook toen hij buiten bewustzijn was. "Ik ben dertig tot veertig keer geschopt. Ik dacht dat ik dood zou gaan. Toen werd alles zwart. Ik weet niet hoelang ik buiten bewustzijn ben geweest."

Het slachtoffer brak zijn hand en liep bulten op zijn hoofd en slaap op. Hij moest zijn studie afbreken. Dat de beelden zijn gedeeld op TikTok met zijn naam erbij, leidde tot grote schaamte bij het slachtoffer. "Ik werd aangevallen, vernederd en voor de ogen van anderen te kijk gezet. Ik ben gestopt met sociale media en heb angst dat de beelden weer opduiken."