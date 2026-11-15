Het Israëlische leger heeft de Palestijnse videojournalist Mohammad Ateeq gearresteerd in het dorp Burqin op de bezette Westelijke Jordaanoever. Hij was de afgelopen drie jaar werkzaam voor het Franse persbureau AFP.

De Israëlische krijgsmacht verklaarde dat Ateeq is gearresteerd vanwege vermeende banden met Hamas. Het is onduidelijk waar Ateeq naartoe is gebracht.

AFP is ernstig bezorgd over de videojournalist. Het persbureau eist dat de Israëlische autoriteiten een duidelijke verklaring geven voor zijn arrestatie en hiervoor bewijs leveren.

Afgelopen augustus arresteerde het Israëlische leger een andere AFP-journalist, Mohammed Awad, op de Westelijke Jordaanoever. Hij werd verdacht van het plannen van terreuraanslagen. Hiervoor is geen bewijs geleverd. De journalist zit nog vast.

Israël bezet de Westelijke Jordaanoever, een Palestijns gebied, sinds 1967.