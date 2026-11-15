Mathieu van der Poel gaat trouwen met zijn partner Roxanne Bertels. De 31-jarige wielrenner en zijn vriendin delen op Instagram een reeks foto's van het aanzoek. "A million times yes", schrijven ze.

Op de foto's is te zien dat Van der Poel op een knie gaat en de ring aan Bertels laat zien. In het volgende beeld kussen de twee elkaar en draagt Bertels de verlovingsring.

Het stel deelde afgelopen zomer al het nieuws dat ze in januari een dochter verwachten. Op de foto's van het aanzoek is de babybuik van de 33-jarige Bertels goed te zien.