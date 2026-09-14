Israëlisch leger dreigt met stappen tegen makers kritische film

Eyal Zamir, de hoogste baas van het Israëlische leger, eist een officieel onderzoek naar de documentaire NAZA die afgelopen week in première ging op het festival van Venetië. In de film stellen soldaten van het IDF, de Israëlische Defense Forces, dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest.

Volgens The Hollywood Reporter noemt Zamir de film "een aanval op de staat Israël". Hij wil dat de makers al het materiaal van de film overleggen en overweegt juridische stappen te ondernemen. Ook heeft Zamir een onderzoek ingesteld naar de vraag hoe de makers aan het materiaal zijn gekomen.

Het is niet de eerste boze reactie van Israël op de film. De Israëlische cultuurminister liet maandag al weten dat hij regisseurs Yuval Abraham en Rachel Szor hun Israëlische staatsburgerschap af wil nemen. De minister beschuldigt Abraham en Szor ervan met de documentaire hun eigen land te schaden.

Voor de documentaire spraken de regisseurs met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. Abraham en Szor waren eerder als regisseur betrokken bij de film No Other Land. Deze won vorig jaar de Oscar voor beste documentaire. De titel, NAZA, verwijst naar een term die het Israëlische leger gebruikt voor 'collateral damage', oftewel 'nevenschade'.