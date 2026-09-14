Inter buigt snelle achterstand om in ruime zege op Udinese

MILAAN (ANP) - Internazionale heeft zijn voortvarende seizoensstart in de Italiaanse Serie A voortgezet met de vierde overwinning op rij. De regerend landskampioen won met 5-3 van Udinese. Inter kwam daarmee op de maximale 12 punten.

AS Roma, dat eerder maandag met 2-0 won van Torino, heeft ook 12 punten, maar is koploper dankzij een beter doelsaldo.

Inter kwam vrij snel met 2-0 achter door treffers van James Abankwah en Jurgen Ekkelenkamp, maar de thuisploeg werkte nog voor rust de achterstand weg door doelpunten van Carlos Augusto en Nicolò Barella. In de tweede helft domineerde Inter en liep de ploeg van trainer Cristian Chivu uit naar 5-3. Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange-Yoan Bonny scoorden. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog een doelpunt voor Udinese.