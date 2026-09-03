Het gebouw van het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) gaat weer Stadsschouwburg Amsterdam heten. De naam keert op veler verzoek op 22 september terug op de gevel van het pand aan het Leidseplein, is donderdag bekendgemaakt. Veel mensen vonden de naam ITA verwarrend voor een gebouw dat al sinds 1894 bekendstaat als de Amsterdamse Stadsschouwburg.

"Ik ben blij dat er vanaf 22 september weer Stadsschouwburg Amsterdam op onze gevel staat", zegt algemeen directeur Clayde Menso. "Het was een nog steeds luide wens van veel van onze bezoekers, Amsterdammers en gezelschappen. Tegelijkertijd ben ik er ook trots op dat we kunnen zeggen dat wij, ITA, de monumentale Stadsschouwburg ons huis mogen noemen. En dat wij van dit huis een thuis mogen maken voor zoveel mensen voor én achter de schermen."

De Stadsschouwburg Amsterdam werd in 2018 omgedoopt tot ITA. Het theatergezelschap achter ITA blijft wel gewoon ITA heten.