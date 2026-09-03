AMSTERDAM (ANP) - Jordi Cruijff vindt niet dat hij de voorbije transferperiode te veel risico heeft genomen. De technisch directeur van Ajax haalde de voorbije maanden elf nieuwe spelers naar Amsterdam, onder wie een aantal ervaren krachten die transfervrij waren, zoals Julian Brandt (30), Daley Blind (36) en Sofyan Amrabat (30). Ook huurt Ajax de nodige spelers.

"Het is helemaal geen risico. Risico is een transfersom betalen aan een andere club, als het dan fout gaat, kan je niet meer onderhandelen. Als een transfervrije speler niet rendeert, kan je onderhandelen of het contract verscheuren", aldus Cruijff in een interview met ESPN. "Sommige mensen snappen dat niet. Als je in La Liga met de Spaanse fair play-regels hebt gewerkt, wat de moeilijkste regels van Europa zijn, dan weet je wel hoe je risico's moet minimaliseren. We hebben geen Champions League-inkomsten, dus je moet extreem creatief zijn. Als ik een speler kan huren met een optie, kan ik hem een jaar lang bestuderen en daarna pas beslissen. Dat is veel creatiever en minder risicovol dan kopen."