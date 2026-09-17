J Balvin en vriendin na bijna tien jaar uit elkaar

De Colombiaanse zanger J Balvin heeft een punt gezet achter zijn relatie met het Argentijnse model Valentina Ferrer. De twee hadden bijna tien jaar een relatie.

"Na zoveel jaren en belangrijke momenten met elkaar te hebben gedeeld, hebben José en ik besloten om ieder onze eigen weg te gaan", schrijft Ferrer op Instagram. "Dit is een beslissing die is genomen met liefde, respect en de wens om te doen wat het beste is voor ons gezin."

De twee leerden elkaar kennen tijdens opnames voor de videoclip van Balvins nummer Sigo Extrañándote, waarin Ferrer zijn vrouw speelde. Een jaar later maakten ze hun debuut als stel tijdens de New York Fashion Week. In juni 2021 werd hun zoon Rio geboren.

Balvin is in Nederland vooral bekend van het nummer Mi Gente, waarmee hij in 2017 een nummer 1-hit scoorde.