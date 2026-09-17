Koningin Letizia toegezongen bij bezoek oude basisschool

Koningin Letizia van Spanje is donderdag na decennia weer even terug geweest op haar oude basisschool. Ze mocht op La Gesta in Oviedo, waar ze werd geboren en opgroeide, het nieuwe schooljaar openen.

De leerlingen van de school waren niet vergeten dat Letizia deze week haar 54e verjaardag vierde. Bij aankomst op het schoolplein werd ze dan ook luidkeels getrakteerd op een verjaardagslied, melden Spaanse media.

Ook ging de koningin de klas in, onder meer bij de kleutergroepen. Daar hoorde ze onder meer de geheimen van een klein meisje aan, wat voor vertederende beelden zorgde. Ook hoorde ze dat de klas op dat moment met het leren van klinkers bezig was.

Letizia zat op de bewuste basisschool tussen 1980 en 1986.