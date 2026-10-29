J. Cole toch niet klaar met muziek maken

De Amerikaanse rapper J. Cole is teruggekomen op eerdere beweringen dat hij zou stoppen met het maken van muziek. Zijn in februari verschenen album The Fall-Off werd aanvankelijk aangekondigd als "het laatste album" van de rapper, maar hij is inmiddels van gedachten veranderd.

In een interview met GQ bevestigt de 41-jarige artiest dat er geen sprake is van een pensioen. "Toen ik dat album maakte, had ik iets van: dit wordt mijn laatste. Toen het album daadwerkelijk klaar was, dacht ik 'nee, ik zal nooit zeggen dat ik met pensioen ga'", vervolgde de rapper. Hij zei niet te weten wanneer er iets nieuws komt.

J. Cole bracht in 2011 zijn debuutalbum Cole World: The Sideline Story uit. Door de jaren heen groeide hij uit tot een succesvolle rapper. Tot nu toe hebben al zijn zeven studioalbums op nummer 1 van de gezaghebbende Amerikaanse hitlijst Billboard 200 gestaan.