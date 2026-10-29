Koning Charles krijgt shirt met zichzelf erop cadeau

De Britse koning Charles heeft tijdens zijn bezoek aan de Bahama's een bijzonder presentje gekregen. De koning ging langs bij een boksschool waar de hoofdtrainer voor de gelegenheid een shirt droeg waarop Charles zelf stond afgebeeld.

Op het zwarte shirt staat Charles vereeuwigd als bokskampioen met indrukwekkende spieren, een riem, bokshandschoenen en zelfs een kroon op zijn hoofd. Volgens Britse media barstte de koning in lachen uit toen hij het shirt zag. "Hij vond het geweldig", zei Jermaine Gibson, die een van de T-shirts droeg. "Hij zei dat het echt goed was en we hebben hem er een gegeven."

Tijdens zijn bezoek aan de boksschool sprak Charles ook met een aantal jongeren en keek hij toe bij een sparringsessie. "Misschien zie ik jullie nog wel eens terug bij de Commonwealth Games", zei de koning ook tegen een groep jongeren.

Koning Charles is momenteel bezig met een negendaagse reis in het Caribisch gebied. Donderdag reist hij verder naar Guyana.