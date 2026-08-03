Jaafar Jackson gecast in actiethriller Supermax

Jaafar Jackson gaat een rol spelen in de aankomende actiethriller Supermax. Dat maakt het Amerikaanse vakblad Deadline maandag bekend. In de film zal de 30-jarige acteur te zien zijn naast onder andere Will Smith.

Welke rol Jackson speelt, is nog niet bekendgemaakt. De 30-jarige acteur brak dit jaar door met zijn hoofdrol als zijn oom Michael Jackson in de succesvolle biopic Michael. De regie van de aankomende actiethriller ligt in handen van filmmaker David Gordon Green. De opnames gaan later deze maand van start.

In de film spelen Smith en AnnaSophia Robb twee FBI-agenten die een moord onderzoeken in een beruchte zwaarbeveiligde gevangenis. Wanneer de film precies verschijnt, is nog niet bekend.