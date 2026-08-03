Gavin Leatherwood heeft een rol bemachtigd in de aankomende romantische komedie It Happened One Summer. Dat meldt het vakblad The Hollywood Reporter. De Amerikaanse acteur voegt zich bij de eerder aangekondigde cast met onder meer Nina Dobrev.

It Happened One Summer is de langverwachte filmadaptatie van het gelijknamige bestsellerboek van Tessa Bailey. Het verhaal richt zich op Piper Bellinger, die plotseling gecanceld wordt na een onlineblunder. Wanneer ze verhuist naar een klein vissersdorp ontmoet ze de norse zeekapitein Brendan. Volgens de synopsis "de laatste persoon die ze verwachtte en precies wat ze nodig heeft." De opnames van de film gingen onlangs van start in New York. Een releasedatum is nog niet bekend.

In de film vertolkt Leatherwood de rol van Fox Thornton, de beste vriend en collega van Brendan. De acteur was eerder onder meer te zien in de Netflix-serie Chilling Adventures of Sabrina en Sex Lives of College Girls. Naast hem maken ook Tyler Hoechlin en Virginia Gardner deel uit van de cast.