Jack Lowden gaat niet in op speculaties over zijn vermeende screentests voor de rol van James Bond. De Schotse acteur hield in een interview met British GQ zijn lippen stijf op elkaar toen hij werd gevraagd naar zijn auditie voor de rol van de geheimagent.

"Het is allemaal erg vleiend", aldus Lowden, bekend van onder meer Slow Horses en Pride and Prejudice. "Het is leuk om genoemd te worden - voor welke rol dan ook". Of hij daadwerkelijk in de race is om de nieuwe 007-acteur te worden, wil hij niet zeggen. "Ik ga er verder niet aan bijdragen", liet Lowden weten over de geruchten.

Verschillende vakbladen in Hollywood meldden onlangs dat Lowden samen met Callum Turner en Josh O'Connor behoort tot een van de kanshebbers op de rol. De bookmakers schatten de kans dat hij wordt gekozen op 62 procent.

De aankomende Bondfilm wordt geregisseerd door Denis Villeneuve. Het is nog niet duidelijk wanneer de productie van de film van start gaat en wanneer deze uitkomt.