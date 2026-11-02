SCHIPHOL (ANP) - Luchthaven Schiphol verwacht volgend jaar minder geluidshinder door een verdere toename van de inzet van stillere vliegtuigen. Volgens Schiphol zal volgend jaar circa 45 procent van de vluchten worden uitgevoerd met vliegtuigen uit de stilste categorieën. Daarmee zet de trend van minder vliegtuiggeluid verder door in 2027, aldus Schiphol.

Schiphol schrijft in een prognose dat het aantal ernstig gehinderden van geluidsoverlast in de omgeving van de luchthaven volgend jaar naar verwachting daalt naar zo'n 150.000. Dat is een halvering ten opzichte van 2000, toen het er ongeveer 300.000 waren. Metingen van veertig meetposten op daken in de omgeving van Schiphol laten zien dat nieuwere vliegtuigtypen minder geluid produceren dan oudere types.

"Schiphol is als internationaal knooppunt van waarde voor Nederland. Samen met de luchtvaartsector werken we aan een luchthaven die klaar is voor de toekomst en beter in balans is met de omgeving. De prognose voor 2027 laat zien dat we belangrijke stappen zetten. De inzet op stillere vliegtuigen werkt en de trend naar minder vliegtuiggeluid rond Schiphol zet door. We doen wat we beloven: Schiphol wordt echt stiller", zegt topman Pieter van Oord.

Renovaties

Verder meldt Schiphol dat volgend jaar naast het gebruikelijke onderhoud de Oostbaan grootschalig wordt gerenoveerd. Dat gebeurt van maart tot en met augustus en is volgens Schiphol het grootste onderhoud aan de Oostbaan ooit.

Schiphol stelt dat sommige onderdelen van de Oostbaan dateren uit de jaren vijftig. Het gebied rond de Oostbaan wordt eveneens aangepakt, waaronder werkzaamheden aan een rijbaan en sloot. De Oostbaan is de minst gebruikte start- en landingsbaan van Schiphol en wordt vooral gebruikt door kleiner vliegverkeer. Daardoor blijft de hinder voor de omgeving naar verwachting beperkt.

Geluidsprognose

De geluidsprognose geldt voor het gebruiksjaar van 1 november tot en met 31 oktober 2027, vanwege het winter- en zomerseizoen. Het nieuwe Luchthavenverkeersbesluit, wat op 1 november inging, vormt de basis voor de prognose.

Vorige maand werd nog bekend dat milieuorganisaties en omwonenden naar de Raad van State stappen omdat ze het niet eens zijn met het nieuwe Luchthavenverkeersbesluit. Volgens onder meer Greenpeace Nederland, Milieudefensie en SchipholWatch legaliseert het besluit "jarenlange illegale overlast" en "schaadt het de gezondheid". De coalitie van milieuclubs en omwonenden eist bij de Raad van State dat het besluit wordt vernietigd.