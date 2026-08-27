Jack Osbourne deelt update over biopic van vader Ozzy

De biopic over wijlen Ozzy Osbourne krijgt volgens zijn zoon Jack steeds meer vorm. De mediapersoonlijkheid vertelt in gesprek met E! News dat het script af is en inmiddels wordt gezocht naar een regisseur en hoofdrolspeler.

"We benaderen momenteel regisseurs, en we zijn heel… we gaan er volop voor", stelt Jack in gesprek met het medium. De Brit heeft ook al een idee wie de rol van zijn vader mogelijk kan spelen in de film, alleen mag hij nog niet zeggen wie hij in gedachten heeft. "Er zijn gesprekken geweest en we zijn erg enthousiast. Het wordt geweldig", belooft hij.

Volgens Jack wordt de biopic geen "kunstzinnige, ietwat esoterische" film over zijn vaders leven. "Tijdens vergaderingen zeg ik altijd: 'Geef de fans wat ze willen.' Dat is ons publiek, daar doen we het voor. Daar schreef mijn vader muziek voor, daarvoor ging hij op tournee. Daarom maakten we de programma's die we maakten."

Ozzy Osbourne overleed in juli vorig jaar op 76-jarige leeftijd aan een hartaanval. De zanger kampte al een tijd met de ziekte van Parkinson.