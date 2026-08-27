Griekspoor op US Open tegen als achtste geplaatste Shelton

NEW YORK (ANP) - Tallon Griekspoor heeft het bij de loting van de US Open niet getroffen. De beste Nederlandse tennisser van dit moment is in de eerste ronde gekoppeld aan de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Griekspoor neemt zelf de 56e positie in. Het wordt de eerste ontmoeting op de ATP Tour tussen Griekspoor en Shelton.

Botic van de Zandschulp, die donderdag de kwartfinale speelt van het ATP-toernooi van Winston-Salem, speelt in de eerste ronde van de US Open tegen de Brit Jan Choinski. Van de Zandschulp staat op de wereldranglijst vier plaatsen hoger: 71e om 75e.

Jesper de Jong, de derde Nederlandse deelnemer in het mannenenkelspel, treft een tennisser uit het kwalificatietoernooi.