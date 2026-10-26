Jacob Banks geeft volgend jaar optreden in Amsterdam

Jacob Banks komt volgend jaar naar Nederland. De Brits-Nigeriaanse artiest treedt op 17 maart op in de Gashouder in Amsterdam, maakt concertorganisator MOJO maandag bekend.

De 35-jarige artiest doet tijdens zijn tour onder meer Madrid, Parijs, Berlijn, Oslo en Londen aan. De ticketverkoop gaat donderdag van start.

Banks is bekend van nummers als Chainsmoking, Unknown (To You) en Slow Up. De zanger trad vorig jaar op in TivoliVredenburg in Utrecht en gaf eerder ook al optredens tijdens het Rotterdamse festival North Sea Jazz en bij Down The Rabbit Hole.