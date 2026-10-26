Edward en Sophie in Finland voor driedaags bezoek

Prins Edward en zijn echtgenote Sophie zijn maandag in Helsinki begonnen aan een driedaags bezoek aan Finland. In het stadhuis van de Finse hoofdstad werden de hertog en hertogin van Edinburgh ontvangen door burgemeester Daniel Sazonov en zijn echtgenote.

Op foto's van het bezoek is te zien dat Edward en Sophie samen met het burgemeesterspaar een aantal kunstobjecten in de hal van het stadhuis bekijken. Ze hielden daarbij onder meer stil bij City in the Sun, een keramisch reliëf van de Finse kunstenares Rut Bryk.

Het bezoek staat in het teken van het versterken van de diplomatieke banden tussen Finland en het Verenigd Koninkrijk. Voor de komende dagen staat er onder meer een ontmoeting met de Finse president Alexander Stubb op het programma. Ook brengt het paar bezoeken aan enkele grote Finse bedrijven, zoals telecomgigant Nokia. Ook gaan ze op bezoek bij een school.