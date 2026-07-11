Jada Borsato droomt ervan om met een kleine theatertour door het land te reizen. Dat zegt de dochter van Marco Borsato in een interview met De Telegraaf.

"Als je ervoor kiest om dit vak in te gaan, is het natuurlijk een droom om ooit een groot artiest te mogen worden, maar zo groot als mijn vader, is wel erg hoog gegrepen", zegt de 23-jarige op de vraag of ze net zo groot wil worden als haar vader. "Toch vind ik dat je groots mag dromen en zijn er wel podia waarvan ik het heel tof zou vinden om daar ooit te mogen staan. Bijvoorbeeld De vrienden van Amstel live of De Amsterdamse zomer. Maar om te beginnen is het nu mijn grote droom om met een kleine theatertour door het land te reizen."

De zangeres zingt liedjes van haar vader tijdens haar eigen optredens. Ze hoopt dat als Marco zelf ooit weer op het podium staat, het publiek hem weer zal omarmen en meezingt. "Net zoals nu bij mij gebeurt als ik de nummers zing."

In het interview noemt de zangeres haar vader een "grote inspiratiebron en zegt ze dat een duet met haar vader "te gek" zou zijn. "Laten we het hopen." In 2013 waren ze al samen te horen in het nummer Samen voor altijd. "Het was heel speciaal om met papa te mogen zingen."