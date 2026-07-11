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Zuid-Afrikaan Adams (25) overleden vlak na WK-deelname

11 jul , 15:54Voetbal
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KAAPSTAD (ANP) - De Zuid-Afrikaanse international Jayden Adams is vlak na zijn deelname aan het WK voetbal overleden op 25-jarige leeftijd. Dat meldt de nationale spelersvakbond SAFPU. De middenvelder van Mamelodi Sundowns kreeg in het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico speeltijd in de eerste drie van vier WK-duels.
"Het Zuid-Afrikaanse voetbal is een talentvolle speler verloren, een trotse beoefenaar van de sport die nog een rijk leven voor zich had", aldus de SAFPU in een verklaring. Volgens het Zuid-Afrikaanse medium Sunday World gaat het om zelfdoding.
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