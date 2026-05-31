Jada Borsato maakt het 'naar omstandigheden' goed na ongeluk

Jada Borsato heeft op Instagram een update gedeeld, nadat zij vorige week met haar moeder Leontine Ruiters betrokken raakte bij een auto-ongeluk op het Spaanse eiland Ibiza. Op Instagram laat ze weten dat het "naar omstandigheden goed" met haar gaat en dat ze dankbaar is voor alle berichten die ze heeft ontvangen.

"We maken het naar omstandigheden goed en zijn zo zo dankbaar voor alle lieve mensen om ons heen en voor iedere dag die je dankzij zo'n gebeurtenis leert niet voor lief te nemen", schrijft Jada. Bij het bericht deelt ze een foto vanuit een ziekenhuisbed en steekt ze haar duim omhoog. Eerder deze week werd al bekend dat de twee al uit het ziekenhuis waren ontslagen.

De dochter en ex-vrouw van Marco Borsato zaten in een taxi die frontaal botste op een automobilist die op de verkeerde weghelft was beland. De twee moesten na het ongeluk naar een ziekenhuis. Leontine hield hier gekneusde ribben aan over.