Morgan Wallen gooit piano omver na technisch probleem

Morgan Wallen heeft tijdens een optreden in Denver zijn piano omvergegooid. Op video's van het voorval is te zien dat de piano in stukken uiteenvalt. Volgens verschillende Amerikaanse media gebeurde dat na een technisch probleem midden in het concert.

Volgens Rolling Stone hoorde de countryzanger de piano niet tijdens het spelen van het nummer Sand in My Boots en maakte hij het nummer a capella af. Aan het einde van het nummer loopt hij naar het instrument en geeft hij het een flinke duw. Zelf heeft de 33-jarige zanger nog niet op het voorval gereageerd.

Wallen is bekend van nummers als Last Night, I Had Some Help (met Post Malone) en Whiskey Glasses. In 2024 speelde de Amerikaan in de Ziggo Dome in Amsterdam met zijn One Night At A Time 2024-tour.