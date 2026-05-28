Jada Borsato zegt optreden af na zwaar auto-ongeluk

Jada Borsato treedt zaterdag nog niet op tijdens de festiviteiten rondom de Alkmaar Pride. De 23-jarige zangeres, die vorige week met haar moeder Leontine Ruiters betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeluk op Ibiza, wordt vervangen door Samantha Steenwijk.

"Helaas kan Jada Borsato er zaterdag niet bij zijn, maar we krijgen er een geweldige vervanger voor terug: Samantha Steenwijk", meldt de organisatie. Borsato zou optreden op het Waagplein, waar ze een van de headliners was.

De zangeres en haar moeder zaten in een taxi die frontaal botste op een automobilist die op de verkeerde weghelft was beland. De twee moesten na het ongeluk naar een ziekenhuis, waar ze inmiddels uit ontslagen zijn. Woensdag meldde Ruiters dat het "naar omstandigheden" goed met ze gaat.