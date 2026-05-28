Olivia Rodrigo boos om discussie over 'kinderlijke' jurk

Olivia Rodrigo is niet blij met de discussie die is ontstaan naar aanleiding van een outfit die ze eerder deze maand droeg tijdens een optreden. "Het maakte me zo boos", zei de zangeres in de podcast Popcast van The New York Times.

Online hadden mensen kritiek op de babydoll-jurk, die volgens hen 'kinderlijk' oogde. Dat vond Rodrigo moeilijk te begrijpen. "Ik heb op een podium gestaan met een glitterende beha en een klein broekje. En dat was niet ongepast. Maar volledig bedekt in een jurk die mensen kinderlijk achten, was dan 'ongepast'." De zangeres voegde eraan toe dat ze niet dacht dat ze er "sexy" uitzag in haar outfit.

In het interview zei de 23-jarige zangeres dat ze wil dat vrouwen zich kunnen kleden zoals ze willen. "Je zou niet verantwoordelijk moeten zijn voor een of andere man die je seksualiseert op een manier die nooit jouw bedoeling was", aldus Rodrigo.