Jade Anna mist vlucht naar Miami door ziekte

Influencer Jade Anna van Vliet is te ziek om te vliegen. "Ik zou nu in het vliegtuig zitten naar Miami, maar gister sloeg alles om... m'n lichaam voelt zo zwak", schrijft de 21-jarige op Instagram.

Volgens Jade Anna heeft zij "nog nooit in haar leven zo veel overgegeven als nu". "Ik weet gewoon niet wat ik moet doen en waar ik het zoeken moet", schrijft zij.

Jade Anna schrijft dat zij en haar gezelschap eigenlijk haast hebben om alsnog naar de Verenigde Staten te vertrekken, omdat zij vanuit Miami op cruise zouden gaan.

Jade Anna is de vriendin van voetballer Kenneth Taylor. De influencer heeft 1 miljoen volgers op Instagram.