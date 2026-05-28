De Jong speelt vrijdag derde partij op baan 14 op Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tennisser Jesper de Jong speelt vrijdag op Roland Garros de derde partij op baan 14 tegen de Rus Karen Chatsjanov. Dat blijkt uit de donderdag vrijgegeven baanindeling. Het is voor het eerst in zijn carrière dat de Nederlander in de derde ronde van een grandslamtoernooi staat.

Chatsjanov (30) is de mondiale nummer 15. De Jong, zelf de nummer 106 van de wereldranglijst, had zich eigenlijk niet gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi in Parijs. Als 'lucky loser' mocht hij vanwege een blessuregeval toch deelnemen.

De 25-jarige Noord-Hollander versloeg in de eerste ronde de Zwitserse oud-winnaar Stan Wawrinka. In de tweede ronde won hij van de Italiaanse qualifier Federico Cinà. De Jong is als enige Nederlander nog actief in het enkelspel. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor strandden beiden in de eerste ronde.