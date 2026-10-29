Jake Paul keert op kerstavond in Dubai terug in de boksring

Jake Paul keert op kerstavond terug in de boksring. De verloofde van de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam vecht in Dubai tegen een tegenstander die hij in de komende weken bekend gaat maken.

"Ik heb jarenlang bewezen dat mensen zich in mij hebben vergist", schrijft hij op sociale media. "Ik heb mezelf altijd uitgedaagd met tegenstanders waarvan niemand dacht dat ik ze ooit zou treffen. Niets heeft mijn zelfvertrouwen aangetast. Ik ben hongeriger dan ooit om terug te keren."

De 29-jarige Paul is een bekende Amerikaanse influencer, die zich heeft toegelegd op boksen. Hij durfde het vorig jaar december aan om tegen de beroemde Anthony Joshua te vechten. De Britse bokser brak de kaak van Paul op meerdere plekken in dat showgevecht. Paul verloor ook enkele tanden en moest een tijdje door een rietje eten.