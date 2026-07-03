Jamai Loman treedt zaterdag niet op tijdens het Havenconcert in Goedereede. De zanger heeft een keelontsteking en moet op advies van zijn arts de komende week volledige stemrust houden, laat hij via Instagram weten.

"Ik had me enorm verheugd op mijn optreden", schrijft Jamai. "Hoewel ik hier zelf weinig aan kan doen, wil ik toch mijn oprechte excuses aanbieden." Volgens de zanger brengt de afzegging veel extra organisatie en inspanning met zich mee.

Jamai wenst de organisatie en bezoekers "een prachtig Havenconcert" toe en hoopt hen bij een volgende gelegenheid alsnog te zien.