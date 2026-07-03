Anouk weet niet hoeveel studioalbums zij in de toekomst nog uitbrengt. Via Instagram laat ze weten dat ze bezig is aan haar voorlopig laatste en "wie weet zelfs wel echt het allerlaatste album" dat ze gaat opnemen.

De zangeres stelt dat het niet meer realistisch is om om de paar jaar een album op te nemen. "Ik draai de laatste jaren alleen maar verlies op het maken van albums, daar is geen ruimte meer voor", schrijft de 51-jarige Anouk. Dat dwingt haar om beter na te denken over de lange termijn, vervolgt ze. "Mocht ik ooit nog een album willen maken, zal dat op een andere manier moeten."

Als voorbeeld geeft Anouk dat mensen die graag nog nieuwe muziek zouden willen horen, vooraf geld moeten overmaken. "Mocht ik dan een jaar later zien dat er financieel genoeg is om een album te maken, zal ik dat zeker doen. Op het moment dat dat niet het geval is, zal dat ook heel verhelderend zijn, puur om het feit dat ik dan ook weet dat er gewoon niet meer zoveel behoefte aan is."

De artiest zegt daarbij wel dat ze nog "geen idee" heeft hoe ze het allemaal gaat aanpakken. Dat komt na haar zestiende studioalbum, "ergens in 2027".