Nadat het achtste album van James Blunt op nummer één in de Britse hitlijsten terecht is gekomen, heeft de 52-jarige singer-songwriter aangekondigd zijn naam te veranderen in Ryan Air. Hij komt hiermee de belofte na die hij eerder deed aan zijn fans. Zo beloofde hij dat als zijn album Airplane Mode hoog zou scoren, de zanger zijn naam zou veranderen in Ryan Air, een knipoog naar de Ierse budgetmaatschappij Ryanair.

Op Instagram is te zien dat hij een aanvraag heeft ingediend. "Het kost me 53,05 pond (63,66 euro)", schreef hij bij het screenshot van de aanvraag. In het document vraagt Blunt om zijn geboortenaam, James Hillier Blount, te laten wijzigen in Ryan Bel Air. De zanger heeft nog niet laten weten of zijn aanvraag is goedgekeurd.

Vorige week kondigde Blunt de stunt aan in een grappige video. Een woordvoerder van Ryanair reageerde in de opmerkingen van het bericht: "onze advocaten nemen contact op". Het album Airplane Mode is op 6 november uitgebracht.