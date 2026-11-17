ALMERE (ANP) - Jong Oranje heeft zich verzekerd van deelname aan het Europees kampioenschap voetbal van komende zomer. Het elftal van bondscoach Michael Reiziger deed dat in de play-offs met veel moeite. Jong Denemarken was in Almere met 3-2 te sterk en had vaker kunnen scoren. Jong Oranje won vrijdag de uitwedstrijd met 3-0 en stelde op basis van de uitslag over twee wedstrijden het EK-ticket veilig.

Het EK is van 16 juni tot en met 3 juli in Albanië en Servië. Jong Oranje strandde bij het vorige EK, in 2025, in de halve finales tegen Engeland.