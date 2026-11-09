Producent en regisseur James Gunn heeft maandagavond op sociale media een toelichting gegeven op zijn vertrek als baas van filmproducent DC Studios. Gunn zegt dat het hem niet past om een filmstudio te leiden.

"Ik hou totaal niet van de bedrijfsmatige kanten van het werk", schrijft Gunn. "Ik ben een harde werker. Maar als regisseur heb ik behoefte aan korte pauzes om te ontspannen. Die tijd had ik de afgelopen vier jaar niet: ik heb mijzelf en mijn geliefden die momenten afgenomen."

Gunn zegt dat er voor hem een droom uitkwam toen hij in 2022 de baan kreeg aangeboden. "Ik wist niet of dit de baan was die ik wilde, maar ik kon deze unieke kans niet laten schieten", stelt hij. "Ik ben heel blij dat ik de baan heb genomen. We hebben grote pieken gekend."

Marvel

De filmmaker beklemtoont dat hij films blijft maken voor DC Studios. "We werken aan Man of Tomorrow, die volgende zomer uitkomt. En ik ben een ander project aan het schrijven dat ik niet in de steek laat."

Zijn plek wordt overgenomen door Jeremy Latcham, een van de grote namen van studio Marvel, de grote concurrent van DC Studios. Latcham was bij Marvel onder meer verantwoordelijk voor de hits Iron Man, Spider-Man en The Avengers. Hij krijgt per direct de volledige creatieve leiding over de films en series over de superhelden van DC, zoals Superman, Batman en Clayface.

Gunn - die eerder de Guardians of the Galaxy-trilogie maakte - zette vanaf 2022 een nieuwe koers uit voor het wat kwakkelende DC Studios. Sommige films, zoals de nieuwe reboot van Superman, waren een succes.