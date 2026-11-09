Actrice Jamie Lee Curtis heeft de eerste Michele & Rob Reiner Champion for Change Award in ontvangst genomen. De ster uit onder meer Halloween en A Fish Called Wanda kreeg het beeldje op een gala in Beverly Hills uitgereikt uit handen van Jake en Romy, twee kinderen van Rob en Michele Reiner.

"Deze prijs weerspiegelt het motto van onze ouders", zei Jake bij de uitreiking. "Ze namen nooit genoegen met de status quo. Zij waren kampioen in veranderingen, zij probeerden de wereld altijd een mooiere plek te maken." Volgens dochter Romy krijgt Curtis de prijs "omdat zij ook gelooft in het goede van mensen, en altijd alles in het werk zal stellen om onrecht of fouten ongedaan te maken. Zij verzet niet alleen bergen omdat zij dat kan, maar ook omdat het voor haar voelt als het juiste om te doen."

Tijdens het gala werd meer dan 4 miljoen dollar ingezameld voor het Children's Institute, een non-profitorganisatie in Los Angeles die zich inzet voor kinderen en gezinnen in achtergestelde gemeenschappen.

Regisseur Rob Reiner en Michele Singer Reiner werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon Nick wordt vervolgd voor twee moorden met voorbedachten rade. Hij heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld.