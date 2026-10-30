James Gunn wil Margot Robbie terug als Harley Quinn

Studiobaas James Gunn ziet actrice Margot Robbie graag terugkeren in haar rol als Harley Quinn. De Australische speelde het personage, een antiheld en een van de vijanden van Batman, in drie films van studio DC.

Gunn bespreekt in The Suicide Squad: Is It Canon? The Official Podcast de toekomst van zijn filmuniversum en welke helden en schurken daar allemaal onderdeel van zijn. The Suicide Squad uit 2021, de eerste film die Gunn voor DC maakte, hoort daar zeker bij. Maar of Harley Quinn, die in de film te zien is, ook bij de nieuwe reeks verhalen hoort, is volgens Gunn nog maar de vraag.

"Ik hoop dat de fans me hier wat ruimte geven, want ik weet nog niet precies hoe dat eruit gaat zien", zegt Gunn over de toekomst van het personage in zijn filmuniversum. Of Margot Robbie dan terugkeert als de clowneske psychiater, valt te bezien. Eerder in de podcast noemde Gunn haar "de grootste vrouwelijke ster ter wereld", getuige haar rollen in films als Barbie en The Wolf of Wall Street. "Ze is zo gek, ik houd van haar als Harley. Ik weet alleen niet of ze Harley ooit nog wil spelen; misschien is ze daar wel klaar mee."