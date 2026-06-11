James Woods vindt de nieuwe game Kingdom Hearts IV "mogelijk een van de beste" uit de spellenserie. De acteur spreekt al jaren de stem in van Hades, de god van de onderwereld in de Disneyfilm Hercules, die in meerdere games als vijand te zien is.

"Ik heb misschien een beetje inside-informatie hierover", zegt Woods, verwijzend naar zijn stemrol in de franchise. "Maar ik zeg het gewoon: het is geweldig en misschien wel een van de beste spellen uit de serie", schrijft hij op X bij een teaser van de game die deze week werd gedeeld.

Kingdom Hearts IV werd in 2022 aangekondigd, maar daarna bleef het jaren stil rond de game die bekende Disneyfiguren en -werelden combineert met personages uit de Japanse gameserie Final Fantasy. Wanneer het spel precies verschijnt is nog onbekend. Wel is duidelijk dat de game ook uitkomt op de nieuwe spelcomputer van Nintendo, de Switch 2.

Deze week kondigde ontwikkelaar Square Enix een nieuwe collectie aan waarin alle voorgaande Kingdom Hearts-games gebundeld zijn. Op X merkte iemand op dat Australische detailhandels de collectie aankondigen om het hele verhaal opnieuw te spelen voor de release van Kingdom Hearts IV in 2027. Square Enix heeft zelf nog geen officiële releasedatum gegeven.