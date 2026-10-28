Jamie Dornan voelt druk als nieuwe Aragorn

Jamie Dornan vindt het best lastig dat hij de rol van Aragorn mag spelen in de nieuwe Lord of the Rings-prequel The Hunt for Gollum. "Er zit druk op als je in zulke voetsporen probeert te treden", zegt de acteur over het personage dat in de oorspronkelijke trilogie werd gespeeld door Viggo Mortensen.

"Ik ben gevraagd om een supericonische rol te spelen en ik doe mijn best. Maar voor mij blijft Aragorn altijd gewoon Viggo", zegt Dornan in de Amerikaanse editie van L'Officiel. "Zijn acteerwerk behoort tot mijn favoriete aller tijden en ik voel me vereerd dat ik probeer om in elk geval een deel van de energie te evenaren die hij oorspronkelijk aan het personage gaf. Maar ik probeer hem op geen enkele manier te overtreffen", aldus Dornan.

In The Hunt for Gollum komen wel enkele andere leden uit de oorspronkelijke films terug. Zo is Ian McKellen weer te zien als Gandalf en Elijah Wood als Frodo. Andy Serkis doet opnieuw de rol van Gollum en regisseert de nieuwe film ook.