Italië verhoogt belasting banken om middeninkomens te helpen

ROME (ANP/RTR) - Italië verhoogt de belasting voor banken en verzekeraars om de lasten van middeninkomens en zelfstandigen te verlichten. In de woensdag gepresenteerde begroting voor volgend jaar loopt het tekort op naar 3,4 procent, boven de norm van maximaal 3 procent vanuit de Europese Unie. Maar de regering van premier Giorgia Meloni maakt gebruik van een uitzonderingsregeling voor uitgaven aan defensie en klimaat.

Het belastingtarief voor banken en verzekeraars gaat met 3 procentpunt omhoog. Dat levert ruim 5 miljard euro op. Onder meer energiebedrijven moeten ook nog honderden miljoenen euro's extra bijdragen. Aan belastingverlagingen en extra investeringen is de regering van Meloni 26 miljard euro extra kwijt. Werkenden en zelfstandigen hoeven pas vanaf een hoger inkomen meer belasting te betalen. Ook wordt een tijdelijke verlaging van de wegenbelasting definitief en gaat er meer geld naar de zorg.

De woensdag gepresenteerde begroting is de laatste van de huidige regering van Meloni. Volgend jaar zijn er verkiezingen.