Jamie Lynn Spears ontkent dat Zoey 101 eindigde door zwangerschap

Jamie Lynn Spears heeft in de Amerikaanse Momarchy podcast duidelijk gemaakt dat haar vroege zwangerschap niet de reden was dat de populaire Nickelodeon-show Zoey 101 stopte. Spears speelde tussen 2005 en 2008 de hoofdrol in de serie, maar werd in 2007 zwanger op 16-jarige leeftijd. De serie Zoey 101 stopte in 2008 na vier seizoenen.

Volgens Spears was het laatste seizoen al volledig geproduceerd toen zij zwanger werd. Omdat het later op televisie kwam, dachten mensen volgens haar dat de zwangerschap de reden was dat er geen vijfde seizoen kwam. Spears zegt echter in de podcast dat "er nooit een ander seizoen bij was gekomen". Haar zwangerschap had daar dus niets mee te maken, stelt de 35-jarige actrice.

Desondanks krijgt haar dochter Maddie, nu 18 jaar oud, nog steeds reacties op haar TikTok-video's dat zij de reden is waarom Zoey 101 is gestopt. Spears kan daar samen met haar dochter wel om lachen, zegt ze in de podcast. "Het is best grappig wat ze tegen haar zeggen", aldus de Amerikaanse actrice. "Maar het is gewoon niet waar."