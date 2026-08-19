NEC in play-offs Champions League kansloos tegen Bodø/Glimt

NIJMEGEN (ANP) - NEC heeft in de heenwedstrijd in de play-offs van de Champions League kansloos verloren van FK Bodø/Glimt. Het elftal van trainer Dick Schreuder ging in een uitverkochte Goffert met 3-1 onderuit tegen de club uit Noorwegen. Sondre Brunstad Fet, Andreas Helmersen en Haitam Aleesami maakten de doelpunten voor de bezoekers. Clement Bischoff scoorde voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen.

De wedstrijd was in de eerste helft al grotendeels beslist. NEC probeerde de aanval te zoeken, maar wist nauwelijks mogelijkheden af te dwingen. Nadat NEC het geluk had dat de VAR in de 13e minuut een al gegeven strafschop terugdraaide, sloeg Bodø/Glimt in de 25e minuut toe uit een counter. Brunstad Fet opende de score. Op slag van rust kregen de Noren opnieuw een strafschop waaruit Helmersen raak schoot.

Vlak na rust kopte Aleesami voor Bodø/Glimt raak uit een corner. NEC wist daar in de 86e minuut een doelpunt van Bischoff tegenover te stellen. Vlak voor tijd schoot NEC-invaller Kaj Sierhuis nog tegen de paal.