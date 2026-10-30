Jamie Miller pakt eerste nummer 1-hit in Nederlandse singleslijst

Singer-songwriter Jamie Miller uit Wales heeft zijn eerste nummer 1-hit in Nederland te pakken. Zijn single Babydoll heeft in de zesde week in de hitlijst de eerste plaats weten te bemachtigen, blijkt uit de nieuwste editie van de Singles Top 100 van samensteller GfK.

Nadat Babydoll vorige week al de grootste hit in het Verenigd Koninkrijk werd, is het dat nu ook in Nederland. Onlangs was de 29-jarige artiest ook in ons land om de single te promoten. Hij zong Babydoll onder meer bij 3FM, Qmusic en de talkshow Eva op NPO 1.

Volgens de BBC werd het nummer populair op TikTok nadat het te horen was in video's van actrice Jennifer Love Hewitt. Volgens Miller zelf valt het nummer ook op, omdat er "oprechtheid" in doorklinkt, zei hij. "De wereld verkeert op dit moment in een vrij duistere periode, dus misschien brengt het mensen daarom bij elkaar."

SRRY

Ronnie Flex & ADF Samski, de nummer 1 van de afgelopen twee weken, zijn door het succes van Miller van de eerste plaats verdreven en staan nu op 3. De nummer 2 van deze week is Tate McRae met Housewife.

SRRY, een samenwerking van Kevin en Idaly, is de hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst en is terug te vinden op nummer 5. In de top 10 zijn Qlas & Isabèl Usher ook nieuw. Hun single Ik Haat Je stijgt van 33 naar 9.

Single Top 100 week 44

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (2) Jamie Miller - Babydoll

2. (5) Tate McRae - Housewife

3. (1) Ronnie Flex & ADF Samski - Schijn Je Licht Op Mij

4. (3) Qlas, Antoon & Boef - 100 Tranen

5. (-) Kevin feat. Idaly - SRRY

6. (6) DJ Goja - Mi Chico

7. (4) Suzan & Freek - Pijnstiller

8. (7) SIENNA SPIRO - Great Expectation

9. (33) Qlas & Isabèl Usher - Ik haat je

10. (10) Yade Lauren - GGZ