Jan Smit kon naar eigen zeggen niet slapen van alle adrenaline na het eerste optreden dat hij vrijdag gaf ter ere van het feit dat hij dertig jaar in het vak zit. Op Instagram blikt de Volendamse zanger trots terug op het concert in zijn geboorteplaats.

"De kop is eraf! Ik ben alweer vroeg wakker, omdat ik van alle adrenaline gewoon niet meer slapen kan", schrijft de 40-jarige Smit bij een reeks foto's van het optreden. "Wat een onbeschrijflijk gevoel om met zoveel mensen in m'n eigen dorp te vieren dat ik inmiddels 30 jaar op de bühne sta. Ik moet mezelf echt even knijpen af en toe. Dankbaarheid en trots overheersen dit weekend!"

Smit treedt zaterdag en zondag ook nog op in het Marinapark in Volendam. Tijdens het optreden van vrijdag, waarbij de zanger werd begeleid door de Marcel Fisser Band, stonden ook bekende vrienden als Kees Tol, Jan Dulles en Frans Bauer met hem op het podium.