ZÜRICH (ANP) - Wereldvoetbalbond FIFA ontkent beschuldigingen aan het adres van voorzitter Gianni Infantino over de betaling van een vermeende minnares van de Zwitser in zijn tijd als secretaris-generaal bij de Europese voetbalbond UEFA. De Britse krant The Telegraph meldde vrijdag dat de vrouw een vertrekvergoeding had gekregen bij de UEFA na een affaire met Infantino. De Europese bond bevestigde de betaling.

"FIFA-voorzitter Gianni Infantino ontkent deze beschuldigingen stellig en ze zijn categorisch onwaar", reageerde een woordvoerder van FIFA tegenover The Telegraph. "Iedere insinuatie van ongepast gedrag of van schending van statuten of regels is lasterlijk."

Infantino ligt wereldwijd al enkele weken onder vuur vanwege een door hem voorgesteld investeringsplan rond het WK voetbal. Het plan is inmiddels ingetrokken en FIFA heeft excuses gemaakt. De Europese voetbalbond blijft echter bij de aangekondigde boycot van alle FIFA-competities. De KNVB schaart zich achter de UEFA.